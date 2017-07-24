بيكيه يكشف عن مصير نيمار مع برشلونة - صحيفة صدى الالكترونية

مدريد(صدى):

كشف المدافع الدولي لنادي برشلونة الإسباني جيرار بيكيه، عن مصير زميله في الفريق البرازيلي نيمار، القريب من الرحيل من النادي الإسباني إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

ونشر بيكيه صورة له مع زميله البرازيلي نيمار عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام مرفقة بتعليق مقتضب: “سيبقى”، مؤكدا بقاءه في صفوف النادي الكاتالوني، في خضم التقارير عن احتمال انتقاله الى باريس سان جرمان.

ولقيت التغريدة انتشارا سريعا وواسعا عبر مواقع التواصل، اذ تمت إعادة نشرها أكثر من 30 ألف مرة في غضون أقل من 20 دقيقة.