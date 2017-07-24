انطلاق فعاليات " مهرجان إبداعي " بتبوك الإثنين - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

تنطلق بمدينة تبوك، اليوم الإثنين، النسخة الثانية من فعاليات ” مهرجان إبداعي ” الخاص بالأسر المنتجة بإشراف فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك، وذلك بمركز الراقي مول بحي الحمراء.

ويهدف المهرجان الذي يستمر لمدة 8 أيام إلى فتح منافذ تسويقية للأسر المنتجة وتشجيع الصناعات الحرفية والأشغال اليدوية والأزياء والديكور والحياكة والسدو والمأكولات والأطباق المختلفة.

ودعا فرع وزارة العمل الجميع لزيارة المهرجان ودعم مثل هذه المشاريع التي تعود بالفائدة على الأسر المنتجة وتشجيعها على الاستمرار للمشاركة في مثل هذه المهرجانات.