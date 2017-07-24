هدف قاتل يهدي التعادل للفتح المغربي أمام الزمالك بالبطولة العربية - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

اقتنص فريق الفتح الرباطي المغربي، مساء أمس الأحد، التعادل من الزمالك المصري بهدفين لكل منهما، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية للبطولة العربية المقامة في مصر.

تقدم الفتح الرباطي بهدف الإيفواري لمين دياكيتي في الدقيقة 8، وعادل باسم مرسي النتيجة للزمالك من ضربة جزاء في الدقيقة 43، وفي الشوط الثاني تقدم الزمالك بهدف محمود عبد الرازق شيكابالا في الدقيقة 65، ليعود من جديد دياكيتي ليقتنص التعادل في الوقت القاتل في الدقيقة 89 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، اقتسم الزمالك والفتح صدارة المجموعة برصيد نقطة واحدة بفارق الأهداف عن العهد اللبناني والنصر السعودي وكلاهما في المركز الثالث.