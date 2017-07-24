تأجيل اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ بشأن القدس إلى الخميس - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أعلنت جامعة الدول العربية، تأجيل أعمال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب إلى الخميس المقبل لمناقشة الوضع في مدينة القدس ومحيط المسجد الأقصى المبارك.

كانت الجامعة العربية أعلنت في وقت سابق الأحد عن عقد الاجتماع الطارئ، الأربعاء القادم بناءً على طلب من الأردن.

وقال محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة إنه تم الاتفاق في ضوء الاتصالات التي جرت على أن يعقد الاجتماع الخميس لضمان مشاركة أكبر عدد من الوزراء وهي الاتصالات التي شهدت أيضا التنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي التي اتفق على أن يعقد اجتماعها الوزاري الخاص بتناول هذا الموضوع الأسبوع المقبل.