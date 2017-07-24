 بالصور.. هيئة الأمر بالمعروف تدشن " المصلى المتنقل " في حدائق الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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بالصور.. هيئة الأمر بالمعروف تدشن ” المصلى المتنقل ” في حدائق الرياض

بالصور.. هيئة الأمر بالمعروف تدشن ” المصلى المتنقل ” في حدائق الرياض
حمود العنزي(صدى):

فعلت إدارة التوعية والتوجيه بفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، المصلى المتنقل في الأماكن التي تشهد كثافة وازدحاما من الزائرين للحدائق والمتنزهات.
ووزع “المصلى المتنقل” بعض إصدارات الرئاسة العامة التوعوية والتوجيهية بعد أداء صلاتي المغرب والعشاء، بإشراف من فضيلة مدير عام الفرع، وبتوجيه ودعم ومتابعة من مَعَالِي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.


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