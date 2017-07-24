الأمير ممدوح بن عبدالعزيز لـ " العودة والعريفي ": لقد خنتم الأمانة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

اتهم الأمير ممدوح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، الداعيتين سلمان العودة ومحمد العريفي، بخيانة الأمانة نظرا لصمتهم تجاه قضايا الإسلام التي تؤثر وتتأثر بها المملكة، خاصة الأزمة القطرية وارتباط نظام الملالي بما يحدث من حوادث إرهابية في القطيف.

وهاجم الأمير ممدوح بن عبد العزيز، الداعيتين هجوما لاذعا في مقال له بعنوان ” اتقيا الله .. يا سلمان .. ويا محمد ! “، وجاء نص المقال كالتالي:

” كم سالت منكم (أوديةٌ) و(شِعَبٌ) من سيول الكلام .. الغير معسول بما تكدّست به من شرائط بلغت المئات ولربّما لو جمعناكما في (ألبوم) لو وصل صراخكما إلى (أوكار) .. البوم … (جَمْع بومة) !

يا ترى ماذا كانت تحوي شرائطكم تلك غير الهجوم تلميحاً وتصريحاً على هذه البلاد ومسؤوليها .. بل أكبر مسؤوليها ، وحتى لو كانت (توجيهاتكم) تلك … بها بعض الصحيح ، ما كان لكم أن (تستنزفوا) العبارات الرنّانة من قواميس .. فلان وفلانة .

لا أريد هنا أن (نتحاسب) فالحساب الشديد والمنصف بالتأكيد … يوم يقوم الناس لربّ العالمين ويرى كلٌ مِنْ خَلْقِهِ ما أنقص أو زاد .. جعلنا ربّنا وأهالينا والمسلمين من الناجين .. وعندما أقول اتقيا الله فإنّكما حقيقةً لم تتّقياه في .. إسلامكم .. إيمانكم .. بلادكم .. أُمّتكم ، فمن الذي نشر الفرقة والفتنة والتصانيف والطعن في أولياء الأمور من مسؤولين وعلماء منذ أكثر من ثلاثين سنة ..؟ حتى كبار أئمة هذا الدين لم يسلموا من طعن أحدكما عندما قال عن أحمد بن حنبل وجماعته : هم رجال ونحن رجال …

لم يكن هدفي هنا أن أستعرض (الخيبة) الكبرى التي أوقعتكم شياطينكم من الإنس والجنّ فيها .. ولكن (قصدي) من هذه الكلمات تهمةً حقيقيةً أتّهمكم بها أمام الملأ بأنّكم (خُنْتُم) الأمانة التي من المفروض أنّها عندكم لقول الصدق والابتعاد عن الزور والتزوير ، أقول اتقيا الله يا سلمان العودة .. ويا محمد العريفي على الأقل حياءً منه سبحانه أولاً ومن خلقه من بعده …..

… أين (الإسهال) في الكلمات التي بارزتم بها حكّامكم وعلماءكم في زمنٍ تظنّونه قضى وانقضى ؟ ولكنّ الخالق سبحانه عندما هيّأ الثورة العلمية الآن في هذا العالم الذي (أبأستموه) بأكاذيبكم وافتراءاتكم في الماضي على من خالفكم في موضوع الولاء والبراء بجهلٍ تامّ ..

اتقيا الله في دينكم وكُفُّوا عن هذا الصمت (الخسيس) حيال قضايا الإسلام الكبرى والتي أول من يُؤثّر ويتأثّر بها هذه البلاد التي أكلتم وشبعتم من خيرها .. غير أنّكم استمرأتم شهوة الحقد عندكم وإسعارها ونشرها في بلادنا الآمنة المطمئنّة في أزمانٍ سيطرتم فيها على عقول وحواس من قُدْتوهم إلى فُجرٍ في الحقائق.. هذا في السابق وبالذّات من عام 1408ه لأحدكما و1413ه للآخر … وبيننا شرائطكم .

السؤال : لماذا هذا الصمت المريب ضدّ من تآمر ويتآمر على ديننا وبلادنا بمن فيها ومن عليها ؟ أينكم عن (الكلام) فيما يحدث ضدّها من إيران .. وقطر ؟ … ولا سلام إلا لمن أراد السلام. ”