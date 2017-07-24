بالفيديو.. هفوة قاتلة من حارس النصر أمام العهد اللبناني بالبطولة العربية - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

ارتكب حارس مرمى فريق النصر وليد عبدالله، هفوة قاتلة كادت أن تسفر عن هدف في مرمى فريقه خلال مباراة العهد اللبناني في البطولة العربية المقامة في مصر.

وتصدى وليد عبدالله لتسديدة قوية من مهاجم فريق العهد، إلا أنه لم يمسك الكرة وتركها على الأرض دون أن ينتبه إلى وجود مهاجم آخر خلفه واختطف المهاجم منه الكرة ومررها لزميله الذي فشل في التعامل معها وسددها بعيداً عن المرمى، في تصرف غريب كاد يكلف النصر هدفا.

وانتهت المباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، وسجل يحيى الشهري هدف فريقه الوحيد، ويلعب النصر في المجموعة الثانية التي تضم بجواره أيضا الزمالك المصري والفتح الرباطي المغربي.