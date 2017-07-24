بلدية العويقيلة تنفذ جولات تفتيشية على المطاعم - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

نفذت بلدية العويقيلة بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة في إدارة الخدمات وصحة البيئة جولات تفتيشية على المطاعم بالمحافظة للتأكد من تطبيقها للمعايير التي تضمن سلامة الأطعمة قبل بيعها على المستهلكين.

وأكدت البلدية أن الجولات التفتيشية ستتواصل على مختلف المحال التجارية، مشدداً على ضرورة اهتمام أصحاب المحال والعاملين فيها بتطبيق الأنظمة والتعليمات المعنية بسلامة البيئة الرامية لضمان المحافظة على الصحة العامة , داعية المواطنين والمقيمين للتعاون وإبلاغ البلدية في حال ملاحظة المخالفات أو العثور على مواد منتهية الصلاحية .