بابا الفاتيكان يدعو للحوار من أجل السلام في القدس - صحيفة صدى الالكترونية

سان بيتر(صدى):

أعرب البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، عن شعوره بالانزعاج إزاء أعمال العنف التي تشهدها حاليا مدينة القدس.

وذكرت قناة «روسيا اليوم»، في نشرتها الليلة باللغة الانجليزية، أن بابا الفاتيكان دعا، في كلمة ألقاها أمام حشد من المصلين بميدان (سان بيتر) ـ إلى اللجوء إلى الحوار والاعتدال من أجل استعادة السلام في المدينة المقدسة.

وقال بابا الفاتيكان: “أتابع، بكل فزع وارتياع، أعمال العنف والتوتر الخطير التي تشهدها القدس على مدار الأيام القلائل الماضية، وأؤكد أن هناك حاجة للجوء للحوار والاعتدال”، داعيا المحتشدين إلى الصلاة من أجل توصل جميع الأطراف إلى المصالحة والسلام.