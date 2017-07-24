وفاة أردني ثان في واقعة إطلاق النار داخل السفارة الإسرائيلية بعمان - صحيفة صدى الالكترونية

عمان(صدى):

كشف مصدر أمني، عن وفاة أردني ثان متأثرا بجروحه في حادث إطلاق نار داخل مجمع للسفارة الإسرائيلية بعمان، والذي أسفر عن إصابة آخرين بجروح.

وأوضح مصدر أمني أردني، لقناة “سكاي نيوز” أن طبيبا أردنيا توفي متأثرا بإصابته في حادثة إطلاق النار بمحيط السفارة الاسرائيلية في عمان، وبهذا يكون الطبيب هو ثاني قتيل في هذا الحادث.

وكان الطبيب الأردني يتواجد في المكان عند إطلاق النار.

وأصدرت أجهزة الأمن العام بيانا عن الواقعة كشفت فيه عن تفاصيل الحادث، قائلة: “وقوع إطلاق نار داخل مبنى سكني مستخدم من قبل السفارة الإسرائيلية وفي نطاق مجمعها، وأن التحقيقات الأولية غير النهائية أشارت إلى أن المواطنين الأردنيين دخلا إلى المبنى السكني قبل الحادثة بحكم عملهما بمهنة النجارة.