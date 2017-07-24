حسين الشريف: شخصيات رياضية تضغط على اللجنة الفنية بالاتحاد العربي لمنع مشاركة اجانب النصر - صحيفة صدى الالكترونية

نشر : منذ 1 ساعة 131 2 صدى سبورت حسين الشريف: شخصيات رياضية تضغط على اللجنة الفنية بالاتحاد العربي لمنع مشاركة اجانب النصر
الشهري 15[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 16 دقيقة
عارف ما فيه من يحاسبه على كلامه ، بعض الصحفيين ماخذين من موضوع مصادر خاصة سبيل لنشر الفوضى ونشر الإشاعات من أجل الشهرة وأنني من كشف المؤامرة وفي الأصل لا يوجد شيء مما يقولون بل هي محاولة الصعود على أكتاف الكذب.
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 813 ] نشر منذ 12 دقيقة
المذيع ضعيف لو شخصيته قوية
كان رص عليه حتى يوضح منهم الاشخاص
لأن الاعلامي هو اللي فتح الموضوع
اذا هو صادق يحاسبون الاشخاص
واذا هو كاذب يتم محاسبته
ليش المراوغه والتشتيت وزرع الفتن