نائب أمير عسير يفتتح مركز هيئة الأمر بالمعروف ويدشن القرية التراثية بالحبلة - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

دشن الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة مساء أمس الأحد، المركز الصيفي الموسمي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمتنزه الحبلة، بحضور محافظ أحد رفيدة سعيد بن علي بن دلبوح ، ومدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير الشيخ علي بن جابر الشمراني .

وبدء الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير علي بن جابر الشمراني ، كلمة ثمن خلالها دعم ومتابعة صاحب السمو الملكي اﻷمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير، لجميع مناشط الهيئة وبرامجها الموسمية وغير الموسمية، مشيرا إلى أن رعاية سموه لافتتاح المركز هو دليل على اهتمام سموه الشخص برامج الهيئة، لافتاً النظر إلى أن المركز الصيفي يسعى إلى تقديم احتياجات المواطن والمقيم من خلال البرامج والفعاليات الصيفية لهذا العام.

وفي نهاية الحفل كرم سمو نائب أمير منطقة عسير عدد من الجهات المشاركة في برامج الهيئة، كما تسلم سموه درعا تذكاريا من مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة بهذه المناسبة.

عقب ذلك توجه سموه لمقر القرية التراثية بمتنزه الحبلة.

وفور وصول سموه قص شريط وأزاح الستار إيذانا بافتتاح القرية، وبديء الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، ثم استمع سموه إلى قصيدة شعرية بهذه المناسبة، عقب ذلك شاهد سموه والحضور أوبريت بعنوان “طموح وصروح “، بمشاركة الفرق الشعبية.

بعد ذلك شاهد الجميع عروض الألعاب النارية وعدد من العروض الفلكلورية والرقصات الشعبية التي تحاكي الموروث الشعبي للمنطقة.

عقب ذلك تجول سمو الأمير منصور بن مقرن في مرافق القرية التراثية ، واطلع على ما يقدمه المهرجان لزوار ومرتادي قرية الحبلة التراثية ، كما دشن سموه الشلال المائي الواقع على أحد قمم الجبال بالقرية.

وأكد سموه عقب الحفل في تصريح بهذه المناسبة أنه سيتم افتتاح 6 متنزهات سياحية في المنطقة العام القادم، مشيداً سموه بما تبذله أمانة منطقة عسير وماتقدمه من جهود تشكر عليها لإنجاح الفعاليات والبرامج الصيفية في كافة محافظات ومراكز ومتنزهات المنطقة.

وفي نهاية الحفل كرّم سمو نائب أمير منطقة عسير الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية المشاركين في إنجاح الفعالية وسلّمهم الشهادات والدروع التذكارية، كما تسلّم سموه درعا تذكارياً بهذه المناسبة.