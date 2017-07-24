خادم الحرمين يهنئ رئيس الهند بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس الهندي رام ناث كوفيند، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولشعب جمهورية الهند الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد – أيده الله – بهذه المناسبة بتميز العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين، التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.