المنتخب الأولمبي يخسر من نظيره العراقي ويتأهل لنهائيات كأس آسيا - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

تأهل المنتخب الأولمبي لكرة القدم إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما رغم خسارته من نظيره العراقي بهدفين دون مقابل خلال مواجهتهم، مساء أمس الأحد، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية.

وجاء تأهل الأخضر الأولمبي باعتباره أحد أفضل 5 منتخبات احتلت المركز الثاني في التصفيات ، حيث جاء في المركز الثاني برصيد 6 نقاط ، فيما تأهل العراق بعد أن رفع رصيده إلى 9 نقاط متصدراً المجموعة .

وفي المباراة الثانية للمجموعة ذاتها كسب المنتخب البحريني نظيره الأفغاني بهدفين دون مقابل ، وحل في المركز الثالث بـ 3 نقاط ، فيما جاء الأفغاني في مؤخرة المجموعة بدون نقاط .