مدير هيئة مكة: الأوامر الملكية تهدف إلى تعزيز الأمن الوطني - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

أشاد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد العمري بالأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله – والتي نصت في مضامينها الكريمة على عدد من القرارات والتنظيمات والتي جاء في مقدمتها نقل عدد من المسؤوليات والتخصصات من وزارة الداخلية، وإنشاء رئاسة خاصة بها تتمثل في رئاسة أمن الدولة.

وبين أن القرارات الملكية تؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -أيده الله- والتي تهدف إلى تعزيز الأمن الوطني والتطوير المستمر لأجهزة الدولة لرفع مستوى الأداء وتحقيق التنمية والاستقرار لبلادنا الحبيبة.

وأشار الشيخ العمري إلى أن إنشاء جهاز رئاسة أمن الدولة وضم عدد من القطاعات إليه من وزارة الداخلية يُعد نقلة كبيرة في تطوير القطاع الأمني بالمملكة، ونقلة نوعية في رفع كفاءة الأداء في هذه المؤسسة المهمة، من حيث امتلاكها للمعلومة الأمنية من خلال جهاز المباحث العامة، والعمل الميداني الفاعل من خلال جهازي قوات الأمن الخاصة، وقوات الطوارئ.

ودعا الشيخ العمري المولى -عزّ وجلّ- أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره ورخاءه وازدهاره بقيادة خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وأن يوفقهما ويسدد خطاهما، ويعينهما على خدمة الدين ورفعة هذا الوطن وتحقيق مصالحه وآمال مواطنيه .