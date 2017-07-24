زلزال بقوة 5.4 ريختر يضرب جنوب إيران - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

ضرب زلزال بقوة 5 درجة بمقياس رختر، أمس الأحد، المناطق الواقعة جنوبي إيران، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن السكان.

وأشارت مصادر إلى أن الزلزال وقع بإقليم كرمان، وأدى أيضا إلى انقطاع الاتصالات بالمناطق المتضررة، لافتة إلى أن مركز الزلزال يقع على عمق نحو 10 كم.

ولم تتوافر – حتى الآن – أية تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى نتيجة لهذا الزلزال، خاصة وأن إيران من الدول التى تتعرض للزلازل بشكل شبه يومى.