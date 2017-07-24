‏تقنية الباحة تطلق البرنامج المسائي للمواطنين والمقيمين - صحيفة صدى الالكترونية

أحمد الزهراني(صدى):

أعلنت الكلية التقنية بالباحة طلاق برنامج التدريب المسائي للفصل الأول 1438 /1439 هـ، والبدء في استقبال طلبات التسجيل من خلال البوابة الإلكترونية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني : www.rgt.gov.sa ويستمر حتى 6 / 11 / 1438هـ .

وأوضح عميد الكلية المشرف على المعهد الصناعي الثانوي بالباحة مرعي بن سعد القرني، أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أنشأت وطوّرت برنامج التدريب التطبيقي المسائي لتوفير الفرص التدريبية لأكبر عدد من المواطنين والمقيمين الذين لا يمكنهم الالتحاق بالتدريب الصباحي بهدف إتاحة الفرصة للالتحاق ببرامج التدريب التقني والمهني للراغبين فيها للحصول على درجة الدبلوم في التخصصات المتاحة وتطوير مهاراتهم المعرفية والوظيفية.

وأفاد أن البرنامج متاح للمواطنين السعوديين والمقيمين للحصول على التـأهيل المناسب لهم وذلك وفق رسوم معينة في إطار سعي المؤسسة لتزويد القوى العاملة في المملكة بالمهارات اللازمة التي يحتاجها سوق العمل المحلي والاستفادة القصوى من طاقات أبناء الوطن عموما ومنطقة الباحة بشكل خاص ، والتوسع في مجالات التدريب بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

وبين القرني أن شروط القبول والتسجيل في البرنامج هي نفس شروط القبول بالفترة الصباحية مع مراعاة تمكين قبول المتدربين للتفرغ الجزئي أو الكلي، والإعفاء من شرط العمر وعدد سنوات التخرج ومعدل الثانوية العامة في حال توفر المقاعد حيث يتم تنفيذ البرنامج في الفترة المسائية من الساعة الرابعة مساءً إلى الساعة العاشرة مساءً كحد أقصى والتعامل مع البرنامج أسوة بما هو معمول به في الفترة الصباحية وأكد عميد الكلية المشرف على المعهد الصناعي الثانوي بالباحة, أن التخصصات بالكلية تشمل قسم تقنية الحاسب الآلي ( دعم فني/ البرمجيات ) وقسم التقنية الإدارية ( محاسبة/ إدارة مكتبية) وقسم التقنية الكهربائية ( قوى كهربائية/ وآلات ومعدات)، داعيا الراغبين إلى سرعة التسجيل خلال الفترة المتاحة ليتم اكمال اللازم وإنهاء إجراءات قبولهم ، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح .