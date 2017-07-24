⁠⁠⁠⁠⁠شرطة الرس تضبط شابين اعتديا على مقيمين وتسببا في قتل أحدهما - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

توصلت شرطة الرس إلى شابين شقيقين متهمين بالاعتداء على مقيمين، والتسبب بمقتل أحدهما، وتم إشعار دائرة النيابة العامة بالمحافظة، لاستكمال إجراءات التحقيق اللازمة، بحسب الاختصاص.

وصرح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني بأن دوريات الأمن تلقت بلاغًا عند الساعة 12 و 15 دقيقة من صباح هذا اليوم الأحد عن تعرض مقيمين من جنسيةٍ عربية، تتراوح أعمارهما في العقدين الثالث والرابع من العمر، للاعتداء داخل محل التموين الذي يعملان به، شمال محافظة الرس، وذلك من قِبل شخصين آخرين إثر خلاف نشب بينهم، وارتكابهما الهرب على مركبةٍ كانا يستقلانها لجهةٍ غير معلومة.

وعلى الفور، جرى انتقال المختصين بشرطة محافظة الرس، وخبراء الأدلة الجنائية وعمل إجراءات المعاينة الأولية، ونقل المصابين للمستشفى لتلقي العناية الطبية اللازمة، إثر تعرض أحدهما لطعناتٍ نافذة بالفخذ والبطن أدت لوفاته متأثرًا بما لحق به من إصابات، فيما تعرض الآخر لإصابةٍ بيده.

وأوضح أن إجراءات البحث والتحري أسهمت- بحمد الله- عن تحديد هوية المتهمين وضبطهما، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، وقد أقر أحدهما عند سماع أقواله بمسؤوليته وأخيه تجاه ذلك.