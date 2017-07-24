بدء حظر التدخين بالأماكن العامة في الفلبين - صحيفة صدى الالكترونية

مانيلا(صدى):

دخل قرار بحظر التدخين في الأماكن العامة حيز التنفيذ في الفلبين، اليوم الأحد، ودعت الحكومة الجمهور إلى التعاون للالتزام بالإجراء الذي يهدف إلى حماية الصحة العامة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة إرنستو أبيلا، إن تطبيق الحظر يعد تحقيقا ” لحلم (الرئيس رودريجو دوتيرتي) بمستقبل خال من التبغ ” .

وأضاف أبيلا أن: ” (حظر التدخين) هذا نقطة تحول تعطي فيها الحكومة الأولوية للحق في حماية الصحة العامة ” .

وتابع أبيلا قائلا: ” دعونا نقدم تعاوننا الكامل معا، ودعمنا للمؤسسات الخالية من التدخين في الأماكن العامة والمغلقة ” .

ويشمل القرار الملاعب الرياضية و مناطق التريض وأرصفة المشاة والمدارس وأماكن العمل والمصاعد والمكاتب الحكومية والمطاعم وغيرها من المنشآت التجارية.

ويشكل القرار أيضا المواصلات العامة والطائرات والسفن والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات والسيارات بثلاثة عجلات والمركبات الأخرى المشابهة.

ويسمح هذا القرار، الذي ينفذ بصرامة قانون تنظيم التبغ الصادر عام 2003، بإنشاء مناطق مخصصة للتدخين، ولكنه يفرض أيضًا معايير صارمة على هذه المواقع.