 ⁠⁠⁠⁠⁠الطب البديل يحذر من العلاج بالكي - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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⁠⁠⁠⁠⁠الطب البديل يحذر من العلاج بالكي

⁠⁠⁠⁠⁠الطب البديل يحذر من العلاج بالكي
طلال الغامدي(صدى):

حذر المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، المرضى وأفراد المجتمع، من التعامل مع العلاج بالكي؛ مؤكدا عدم ثبوت جدواه العلمية، وتجنبًا لحدوث مكروه للمريض.

وقال المركز عبر حسابه على ” تويتر ” : ” إن العلاج بالكي غير مرخَّص به في السعودية لعدم ثبوت جدواه علميًّا ” .

وأضاف: ” لذا نأمل من أفراد المجتمع عدم التعامل مع من يدعي هذا النوع من العلاج تجنبًا لحدوث مكروه لا قدر الله ” .


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