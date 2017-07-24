⁠⁠⁠⁠⁠الطب البديل يحذر من العلاج بالكي - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

حذر المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، المرضى وأفراد المجتمع، من التعامل مع العلاج بالكي؛ مؤكدا عدم ثبوت جدواه العلمية، وتجنبًا لحدوث مكروه للمريض.

وقال المركز عبر حسابه على ” تويتر ” : ” إن العلاج بالكي غير مرخَّص به في السعودية لعدم ثبوت جدواه علميًّا ” .

وأضاف: ” لذا نأمل من أفراد المجتمع عدم التعامل مع من يدعي هذا النوع من العلاج تجنبًا لحدوث مكروه لا قدر الله ” .