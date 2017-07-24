⁠⁠⁠⁠⁠الطب البديل يحذر من العلاج بالكي - صحيفة صدى الالكترونية

الطب البديل يحذر من العلاج بالكي
حذر المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، المرضى وأفراد المجتمع، من التعامل مع العلاج بالكي؛ مؤكدا عدم ثبوت جدواه العلمية، وتجنبًا لحدوث مكروه للمريض.
وقال المركز عبر حسابه على ” تويتر ” : ” إن العلاج بالكي غير مرخَّص به في السعودية لعدم ثبوت جدواه علميًّا ” .
وأضاف: ” لذا نأمل من أفراد المجتمع عدم التعامل مع من يدعي هذا النوع من العلاج تجنبًا لحدوث مكروه لا قدر الله ” .
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15656 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه قد. تعدينها