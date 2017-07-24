محافظ العقيق يرعى ختام أغلى وطن - صحيفة صدى الالكترونية

أحمد الزهراني(صدى):

يرعى محافظ العقيق غلاب بن غالب ابو خشيم مساء اليوم الحفل الختامي لملتقى أغلى وطن والذي ينظمه المكتب التعاوني للدعوة والارشاد بوراخ.

ويلقي رئيس محكمة الاستئناف بالباحة الشيخ عبدالله القرني، محاضرة بعد صلاة المغرب، ثم يكرم المحافظ المشاركين والداعمين للملتقى.

من جانبه قدم مدير تعاوني وراخ والمشرف على الملتقى الدكتور حزام الغامدي شكره لمحافظ العقيق على دعمه وتوجيهاته والتي ساهمت في تميز فعاليات الملتقى وتتويجه الختام بالرعاية شاكرا في نفس الوقت جميع اللجان العاملة والباذلة على جهودها وسعيها لانجاح هذا البرنامج.