سيدة تتبرع لزوجها بكليتها دون علمه في الدمام - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

ضربت زوجة أروع أمثلة الوفاء والدعم لزوجها بعد أن تبرعت له بإحدى كليتَيْها؛ لترفع عنه عناء المرض الذي أرهقه طوال ثماني سنوات، في مستشفيات المنطقة الشرقية بحثًا عن علاج.

وقال الزوج يحيى بن حسن طوهري، إن زوجته قررت التبرع له بإحدى كليتيها لإنقاذ حياته بعد الله مما يعانيه، موضحًا أنها توجهت مع أحد أبنائه للمستشفى دون علمه.

وأردف: تم إجراء التحاليل والفحوصات الطبية للزراعة، وبعد التوافق أبلغته بأنها هي المتبرعة، وأصرت وألحت على التبرع. مبينًا أنه تم إجراء العملية الجراحية في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، وتكللت بالنجاح.

وأضاف بأن مشاعره بالامتنان لزوجته لا توصف، لافتًا إلى أن كلمات الشكر لا تجدي للتعبير عن مشاعره تجاهها، وقال: أسأل الله أن يقدرني على رد الجميل لها، وإسعادها، ورعايتها.