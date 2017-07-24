⁠⁠⁠⁠⁠مواطن هارب يعترف بقتله آخر بـ " سمراء حائل " - صحيفة صدى الالكترونية

على العنزي(صدى):

كشف مواطن لغز قتل آخر ثلاثيني بشقة بحي السمراء بحائل، بعد أن اعترف بقتله له قبل ثلاثة أيام فور وصوله لدولة خليجية.

تلقت الجهات الأمنية بحائل، بلاغًا مساء أمس السبت، من مواطن يفيد بأن قريبه اتصل به من دولة خليجية يبلغه بقتله لمواطن ثلاثيني، وتركه بإحدى الشقق بحي السمراء بحائل، وعلي الفور انتقلت الجهات الأمنية إلي موقع الحادثة، ليتبين قتل المواطن قبل نحو ثلاثة أيام، بثلاث طلقات نارية، واستخدام السلاح الأبيض أيضاً في جريمته.

تم اتخاذ الإجراءات الرسمية، لمخاطبة الدولة الخليجية للقبض على القاتل وتسليمه بأقرب فرصة.