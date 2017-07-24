أسباب غياب الحارس الشخصي للسيسي " صور " - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أثار غياب الحارس الشخصي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تساؤلات كثيرة، خاصة أنه اكتسب شهرة كبيرة بملازمته الدائمة للسيسي في كل اللقاءات والمؤتمرات الرسمية.

وبعد أيام من التساؤلات، تداول نشطاء التواصل الاجتماعي صورة للعقيد محمد شعراوي فسرت سبب الغياب حيث ظهر شعراوي وبه كسر بساعده، لكن التساؤلات طرحت نفسها مرة أخرى عن أسباب الإصابة التي لحقت به .

ويعد العقيد شعراوي، الذي يمتلك لياقة بدنية، وقدرات تأمينية عالية، من أشهر كوادر الفرقة 777، وهي أقوى الفرق العسكرية في مصر.