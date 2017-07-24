مواطن يشتكي شركة تبغ تكافئ من يصور نفسه وهو يدخن - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

خاطب مواطنٌ وزارة التجارة والاستثمار – ممثلةً في متحدثها الرسمي عبدالرحمن الحسين – ليبلغ عن شركة تبغ تحض مشتري السجائر على تصوير نفسه وهو يدخن مقابل مكافأة مالية.

وقال المواطن إنه رصد تكدسا للسجائر في تموينات جدة وإن شركة تبغ – لم يحددها – تطلب ممن يشتري الدخان أن يصور نفسه وهو يدخن مقابل مكافأة مالية تقدمها له، على حد زعمه.

وجاء رد متحدث الوزارة بالتأكيد على نظام مكافحة التدخين في فقرته العاشرة، التي تمنع الإعلان والترويج للتبغ ومشتقاته بأي وسيلة إعلانية أو إعلامية، مؤكدا أن من يرتكب ذلك تُطبق بحقه العقوبات النظامية.

يُذكر أن الفقرة العاشرة من نظام مكافحة التدخين، الصادر في مرسوم ملكي عام 1436، تنص على منع الإعلان والترويج للتبغ ومشتقاته بأي وسيلة من وسائل الإعلان أو الإعلام السعودية، وحذف مشاهد تعاطي التبغ ومشتقاته من الأفلام والمسلسلات والبرامج والمطبوعات التي تُعرض في السعودية، وكل ما يشجع على التدخين.