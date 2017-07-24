تحطم طائرة إسرائيلية بدون طيار شرق الخليل - صحيفة صدى الالكترونية

فلسطين(صدى):

تحطمت طائرة إسرائيلية بدون طيار، مساء اليوم الأحد، في منطقة مسافر بني نعيم شرق الخليل.

وقالت مصادر محلية إن طائرة استطلاع إسرائيلية بدون طيار سقطت في منطقة بئر أم خرزة بمسافر بني نعيم شرق الخليل، وإن قوات كبيرة من الجيش وصلت إلى المكان وتقوم بأعمال تمشيط بحثا عن الطائرة.

من ناحية أخرى، هاجمت مجموعة من المستوطنين، مساء اليوم الأحد، سيارات المواطنين الفلسطينيين بالقرب من منطقة بيت عينون شمال الخليل وقاموا بأعمال عربدة في الشارع.

وأضافت أن مواجهات اندلعت بين شبان ومجموعة من المستوطنين بالقرب من مفرق بيت عينون شمال الخليل، عقب قيام مستوطنين بالعربدة في المنطقة من خلال الاعتداء على السيارات الفلسطينية ورشقها بالحجارة.

كما وصلت إلى المنطقة قوات كبيرة من جيش الاحتلال وقامت بإغلاق شارع رقم ٦٠ الذي يمر بمفرق بيت عينون ومنعت حركة عبور السيارات.