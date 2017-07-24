بالفيديو .. حوت أحدب يقفز بالكامل خارج المياه - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد مفاجئة حوت أحدب مجموعة من الغواصين بقفزة بارعة خارج المياه بالرغم من وزنه الذي يصل إلى 40 طنا.

وتعد تلك القفزة من اللقطات النادرة التي يصعب إلتقاطها لكن مجموعة من الغواصين بمقاطعة كيب الشرقية جنوب أفريقيا إستطاعوا أن يرصدوا لحظات صحوة الحوت وقفزاته المثالية.

وقال ملتقط مقطع الفيديو كريج كابيهارت، أنه شاهد الدلافين وأسماك القرش الأبيض تقفز خارج الماء، لكنها المرة الأولى التي يشاهد فيها حوتا أحدب في هذا الوضع.