صهر ترامب يدلي بشهادته أمام الكونجرس في جلسة مغلقة - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

يدلي جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمربكي دونالد ترامب، بشهادته هذا الأسبوع أمام لجان الكونجرس التي تحقق في تواطؤ محتمل بين روسيا وأعضاء في فريق حملة ترامب، ولكن في جلسة مغلقة.

وسيدلي صهر الرئيس، الاثنين، بشهادته أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ بحسب محام، ثم الثلاثاء أمام اللجنة نفسها في مجلس النواب.

وسيسأل عن اتصالاته مع شخصيات روسية خلال الحملة، بينها مدير مصرف روسي كبير وسفير موسكو في واشنطن ومحامية روسية التقاها مع النجل الأكبر لترامب والمدير السابق لحملته في يونيو 2016.

وقال آدم شيف، العضو الديمقراطي في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب ” نريد أن نعرف ما إذا كانت هذه اللقاءات قد جرت وهل تمت لقاءات أخرى. ستكون (هذه الجلسة) على الأرجح الأولى في جلسات عدة ” .

من جهتهما يجري نجل ترامب والمدير السابق لحملته بول مانافورت، حاليا مفاوضات مع لجنة العدل في مجلس الشيوخ للإدلاء أمام النواب بروايتهما حول الوقائع.

وتهدف المفاوضات إلى تسليم اللجنة أي وثيقة تتصل باتصالاتهما مع روسيا وإلى تحديد معايير شهادتهما أمام اللجنة، علما بأنها ستكون مغلقة في مرحلة أولى قبل جلسة علنية محتملة، وفق ما أفاد رئيسا اللجنة الجمهوري تشاك غراسلي والديمقراطية ديان فينستين.