جنرال أمريكي: داعش لن يهزم بعد تحرير الرقة - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أكد المسؤول الثاني في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الذي تقوده واشنطن، اليوم الأحد، أن مهمة التحالف لن تنتهي في سوريا بعد طرد مقاتلي التنظيم من الرقة.

وصرح الجنرال روبرت جونز للصحافيين خلال زيارته مدينة عين عيسى في محافظة الرقة ” شمال ” بأن “ داعش لن يهزم مع تحرير الرقة ” .

وأضاف: ” بوصفنا تحالفاً دولياً، نعلم بأن عملاً أكبر ينتظرنا هنا في سوريا ” .

وتابع جونز إن “ قوات سوريا الديموقراطية أثبتت أنها شريك جدير بالثقة في التصدي لداعش وسنواصل التعاون مع قوات سوريا الديموقراطية لإلحاق هزيمة نهائية بداعش ” .

وتفيد أرقام التحالف أن 603 مدنيين قضوا في ضربات في العراق وسوريا منذ بدأ عملياته نهاية 2014، لكن منظمات غير حكومية عدة تؤكد أن الحصيلة أكبر بكثير.