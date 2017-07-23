أشهر 10 مدن عالميًا بين الماضي والحاضر - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

قبل الثورة الصناعية، كانت غالبية المدن المتقدمة تعيش على الزراعة والتجارة بشكل بدائي حتى تطورت مدن أوروبية وأمريكية بشكل تدريجي، ونشر موقع “ليست 25″ مجموعة من الصور لأبرز المدن العالمية في فترات مختلفة من الماضي ومقارنتها بيومنا هذا.

” لوس أنجلوس ” – أمريكا – عام 1878 والآن

” موسكو ” – روسيا – عام 1896 والآن

” كوالالمبور ” – ماليزيا – تسعينات القرن الماضي وحاليا

” لندن ” – بريطانيا – نهاية القرن التاسع عشر والآن

” شيكاغو ” – الولايات المتحدة – عام 1909 والآن

” طوكيو ” – اليابان – عام 1920 والآن

” سنغافورة ” – حقبة السبعينات والآن

” نيويورك ” – الولايات المتحدة – عام 1920 والآن

” برلين ” – ألمانيا – عام 1945 نهاية الحرب العالمية الثانية والآن

” سول ” – كوريا الجنوبية – عام 1950 والآن