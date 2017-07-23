حالة من الغموض تسيطر على زيارة جنرال أمريكي لقطر - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

عقد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني اجتماعا عاجلا، اليوم الأحد، في مكتبه بقصر ” البحر ” ، مع الجنرال جوزيف ليونارد فوتيل، قائد القيادة المركزية الأمريكية ووفد مرافق له.

واكتفت وكالة الأنباء القطرية بالتنويه إلى أنه جرى خلال اللقاء ” استعراض العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين لاسيما في مجال التعاون الدفاعي وأوجه دعمها وتعزيزها ” .

ولم تذكر وكالة الأنباء القطرية وقت وصول المسؤول العسكري الأمريكي الرفيع إلى الدوحة أو مدة زيارته، وسط حالة من الغموض تسيطر على الموقف.