حالة من الغموض تسيطر على زيارة جنرال أمريكي لقطر - صحيفة صدى الالكترونية

حالة من الغموض تسيطر على زيارة جنرال أمريكي لقطر
عقد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني اجتماعا عاجلا، اليوم الأحد، في مكتبه بقصر ” البحر ” ، مع الجنرال جوزيف ليونارد فوتيل، قائد القيادة المركزية الأمريكية ووفد مرافق له.
واكتفت وكالة الأنباء القطرية بالتنويه إلى أنه جرى خلال اللقاء ” استعراض العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين لاسيما في مجال التعاون الدفاعي وأوجه دعمها وتعزيزها ” .
ولم تذكر وكالة الأنباء القطرية وقت وصول المسؤول العسكري الأمريكي الرفيع إلى الدوحة أو مدة زيارته، وسط حالة من الغموض تسيطر على الموقف.
لن أنحني أبداً مادام الله معي[ عدد التعليقات: 319 ] نشر منذ 58 دقيقة
احتمال كبير بخصوص مستقبل القاعدة الأمريكية
والله اعلم
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15644 ] نشر منذ 52 دقيقة
الله المستعان
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30273 ] نشر منذ 40 دقيقة
يمكن بخصوص القاعده الأمريكيهلا ,, مثل ماقال اخونا لن انحني إلا لله ,,
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30273 ] نشر منذ 39 دقيقة
الأمريكيه .. ^^
, نعديل الأسم ــ لن انحني ولي رب رحيم ,, ^^
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30273 ] نشر منذ 36 دقيقة
ههههههههههههههه هذي والله البلشه ,, لخبطت باالأسامي ,,
عدلوا اساميكم ياما للغنيمه ,, نبي اسم مانبي عنوان يبلش الواحد بكتابته ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15644 ] نشر منذ 29 دقيقة
ههههههههههه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15644 ] نشر منذ 27 دقيقة
مو مشكله المهم المعلومه وصلت
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 802 ] نشر منذ 22 دقيقة
لست محرومه ولي رباً رحيم
اخيراً تكلمت😅😅😅 مش مسدأ
الشكر موصول للأخ ابو محمد خليتها تتكلم
😂😂😂
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15644 ] نشر منذ 21 دقيقة
ههههههههههه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15644 ] نشر منذ 19 دقيقة
🤐🤐🤐🤐🤐🤐🤐🤐🤐🤐🤐🤐🤐🤐🤐
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30273 ] نشر منذ 18 دقيقة
اختنا الفاضله لست محرومه ولي رب رحيم ,, ( لو سمحتي وقبلتي تدخلي هذا ورأيي ) ,,
,, ايش رايك تغيرين هذا المعرف الطويل بـ ( راجيه رحمة ربها ) حتى لما احد يبي يكلمك يختصره بمعرفك ( راجيه ) ,,
,, ارجو قبول رأيي بصدر رحب وان لا تعتبريه تدخلاً فيما يخصك ,,
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30273 ] نشر منذ 13 دقيقة
اخونا الفاضل لن انحني مادام الله معي ,, كذالك انت طال عمرك ,,
,, ايش رايك تغير معرفك الى ( الخاشع لله )
,, اظن هذا مختصر للمعرف الطويل ,,
,, ارجو قبول رأيي الغير مُلزم بصدر رحب لاهنت ,,
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30273 ] نشر منذ 12 دقيقة
العفو يااخ ابو تركي ,, حياك الله وبياك ,, واسعد صباحك ومساك ,, آمين ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم+راجية رحمة ربها[ عدد التعليقات: 15644 ] نشر منذ 9 دقائق
اظن كذا افضل
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15644 ] نشر منذ 5 دقائق
العفو اخي الكريم. اتقبل بصدر رحب اخي اختصر. زي جنوبيه وغيرها ب محرومه علشان ما تلخبط