 حالة من الغموض تسيطر على زيارة جنرال أمريكي لقطر - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأحد 23

    يوليو

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حالة من الغموض تسيطر على زيارة جنرال أمريكي لقطر

حالة من الغموض تسيطر على زيارة جنرال أمريكي لقطر
طلال الضوي(صدى):

عقد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني اجتماعا عاجلا، اليوم الأحد، في مكتبه بقصر ” البحر ” ، مع الجنرال جوزيف ليونارد فوتيل، قائد القيادة المركزية الأمريكية ووفد مرافق له.

واكتفت وكالة الأنباء القطرية بالتنويه إلى أنه جرى خلال اللقاء ” استعراض العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين لاسيما في مجال التعاون الدفاعي وأوجه دعمها وتعزيزها ” .

ولم تذكر وكالة الأنباء القطرية وقت وصول المسؤول العسكري الأمريكي الرفيع إلى الدوحة أو مدة زيارته، وسط حالة من الغموض تسيطر على الموقف.


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15 تعليق

[ عدد التعليقات: 30273 ] نشر منذ 40 دقيقة

يمكن بخصوص القاعده الأمريكيهلا ,, مثل ماقال اخونا لن انحني إلا لله ,,

[ عدد التعليقات: 30273 ] نشر منذ 39 دقيقة

الأمريكيه .. ^^

, نعديل الأسم ــ لن انحني ولي رب رحيم ,, ^^

[ عدد التعليقات: 30273 ] نشر منذ 36 دقيقة

ههههههههههههههه هذي والله البلشه ,, لخبطت باالأسامي ,,

عدلوا اساميكم ياما للغنيمه ,, نبي اسم مانبي عنوان يبلش الواحد بكتابته ,,

[ عدد التعليقات: 802 ] نشر منذ 22 دقيقة

لست محرومه ولي رباً رحيم
اخيراً تكلمت😅😅😅 مش مسدأ
الشكر موصول للأخ ابو محمد خليتها تتكلم
😂😂😂

[ عدد التعليقات: 30273 ] نشر منذ 18 دقيقة

اختنا الفاضله لست محرومه ولي رب رحيم ,, ( لو سمحتي وقبلتي تدخلي هذا ورأيي ) ,,

,, ايش رايك تغيرين هذا المعرف الطويل بـ ( راجيه رحمة ربها ) حتى لما احد يبي يكلمك يختصره بمعرفك ( راجيه ) ,,

,, ارجو قبول رأيي بصدر رحب وان لا تعتبريه تدخلاً فيما يخصك ,,

[ عدد التعليقات: 30273 ] نشر منذ 13 دقيقة

اخونا الفاضل لن انحني مادام الله معي ,, كذالك انت طال عمرك ,,

,, ايش رايك تغير معرفك الى ( الخاشع لله )

,, اظن هذا مختصر للمعرف الطويل ,,

,, ارجو قبول رأيي الغير مُلزم بصدر رحب لاهنت ,,

[ عدد التعليقات: 30273 ] نشر منذ 12 دقيقة

العفو يااخ ابو تركي ,, حياك الله وبياك ,, واسعد صباحك ومساك ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 15644 ] نشر منذ 5 دقائق

العفو اخي الكريم. اتقبل بصدر رحب اخي اختصر. زي جنوبيه وغيرها ب محرومه علشان ما تلخبط

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