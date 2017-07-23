محافظ ميسان يترأس اجتماع المجالس البلدية ودورها في تنمية المحافظة - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

ترأس محافظ محافظة ميسان الأستاذ عبدالله بن حسن الفيفي مساء اليوم السبت 29 / 10 / 1438هـ اجتماع المجالس البلدية يالمحافظة وذلك بمقر المركز الحضاري وبحضور رؤساء المراكز والدوائر الحكومية والجمعيات والمؤسسات الخيرية و شيوخ القبائل والأعيان وبعض من أهالي المحافظة.

ابتدأ اللقاء مع القرآن الكريم ومن ثم ألقى محافظ ميسان الأستاذ عبدالله بن حسن الفيفي كلمة أشار فيها لأهمية هذا الاجتماع الذي نسعى من خلاله وبالتعاون والتكاتف بين أبناء هذه المحافظة، و تقوية الصلة بينهم وبين المسؤولين فيها لتلبية مطالب الأهالي والنهوض بالمحافظة وتنميتها للوصول بها إلى مصاف المحافظات المتطورة وتفعيل دور المجالس البلدية في تنمية المحافظة .

وأشار الفيفي أن ذلك لا يتأتى إلا بإحساس الجميع بالمسؤولية تجاهها،واعتبار أن كل فرد معني بالقيام بدوره المناط به، فالمأمول من جميع المسؤولين في المحافظة أن يقووا صلتهم بجميع أعيانها، ورؤساء مراكزها التابعة للمحافظة واعتبارهم شركاء في الرأي والمشورة.

ولفت الفيفي لأهمية تنمية المراكز وإعطائها حقها من المشاريع الخدمية وأن ذلك يتوجب على جميع المسؤولين والأعيان الاهتمام بتنمية تلك المراكز، وإعطائها حقها من المشاريع الخدمية واعداً خلال اللقاء بالبدء في العمل على تنفيذ مقترحات الأهالي.

ونوه الفيفي بالاهتمام والمتابعة المستمرة التي يوليها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة لمحافظة ميسان وجميع الخدمات التي تقدمها في سبيل توفير كل ما من شأنه خدمة وراحة ورفاهية المواطنين سواء في المحافظة أو المراكز التابعة لها وتلمس احتياجاتهم ، مشدداً على ضرورة العمل بشكل تكاملي وفق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 ، حاثاً في الوقت نفسه جميع رؤساء المراكز ومديري الجهات الحكومية بضرورة العمل على استقبال جميع طلبات المواطنين و تلبية احتياجاتهم وتسهيل أمورهم أولاً بأول .

كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بالجهات الحكومية في مختلف المجالات .

ثم كان للحضور نقاشاً في حوار مفتوح فيما بين المحافظ وبين المواطنين ومسؤولي الدوائر الحكومية، وشيوخ القبائل والمثقفين والإعلاميين والأهالي حيث كان حواراً هادفاً ناقش به عدد من احتياجات المحافظة للمشاريع النوعية المهمة والضرورية وكذلك مناقشة بعض الظواهر السلبية في المنتزهات التي طالتها أيدي العابثين وكذلك الاستماع لطلبات واحتياجات أهالي المحافظة ومراكزها و التي شملت السفلتة والإنارة والنظافة وخلافها.

هذا وقد شارك في الاجتماع رئيس المجلس البلدي بمحافظة ميسان الاستاذ فهد الحارثي وكان له اجابات على عدد من التساؤلات لاقت استحسان الجميع عقب ذلك استضاف الشيخ عطية بن ختام الحارثي المحافظ وأعيان القبائل ومدراء الدوائر الحكومية ومدراء المراكز على مأدبة عشاء بهذه المناسبة .