بالفيديو.. شاب سعودي ينهي معاناة قطة مشلولة بتزويدها بأطراف صناعية - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يكشف إنسانية شاب سعودي، استطاع أن يساعد قطة كان يتوقع أن تفقد حياتها بسبب إصابة قدميها بشلل منعها عن الحركة.

وأظهر الفيديو المتداول الشاب وهو يزود القطة بأطراف اصطناعية، ساعدتها على المشي مجددًا، ما مكنها من الحركة للبحث عن الطعام والشراب، كما أوضح الفارق قبل أن يقوم بتزويدها بالأطراف الصناعية وبعدها.

وحاز الفيديو على إعجاب النشطاء الذين تداولوا الفيديو معبرين عن تقديرهم لما فعله هذا الشاب.