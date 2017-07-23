بالفيديو.. شاب سعودي ينهي معاناة قطة مشلولة بتزويدها بأطراف صناعية - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. شاب سعودي ينهي معاناة قطة مشلولة بتزويدها بأطراف صناعية
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يكشف إنسانية شاب سعودي، استطاع أن يساعد قطة كان يتوقع أن تفقد حياتها بسبب إصابة قدميها بشلل منعها عن الحركة.
وأظهر الفيديو المتداول الشاب وهو يزود القطة بأطراف اصطناعية، ساعدتها على المشي مجددًا، ما مكنها من الحركة للبحث عن الطعام والشراب، كما أوضح الفارق قبل أن يقوم بتزويدها بالأطراف الصناعية وبعدها.
وحاز الفيديو على إعجاب النشطاء الذين تداولوا الفيديو معبرين عن تقديرهم لما فعله هذا الشاب.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4653 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يوفقه ويسعده دنيا واخره
سعيد[ عدد التعليقات: 245 ] نشر منذ 33 دقيقة
هذا بطل ويستحق التكريم
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30273 ] نشر منذ 29 دقيقة
جزاه الله خير وبارك فيه ,,
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 1799 ] نشر منذ 24 دقيقة
يا قلبي تجنن البسة و يجزاك الله كل خير
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15644 ] نشر منذ 23 دقيقة
الله يجزاه خير الجزاء
علي[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 5 دقائق
أخر شي بتدعسه سياره 🙂
محمد[ عدد التعليقات: 1875 ] نشر منذ 1 دقيقة
قسم با الله النوع هذا من اهل الخير ارجل الرجال عند اصعب الظروف يوقف معك حتي ليس بيده حل بس وجوده يعطيك دفعه معنويه ليس مثل شباب السناب الضايع نفاق امام الكمره وعند الجد تجده زلابه
اسئلو مجرب سويت اختبارات علي 10 اشخاص 6 كفووو والباقي من اهل السناب يتفاخر ويهايط واخرتها طقووع