بدء بناء أعمق محطة مترو أنفاق في الصين - صحيفة صدى الالكترونية

بكين(صدى):

تقوم بلدية مدينة تشونغتشينغ بجنوب غربي الصين بتمديد إحدى محطات مترو الأنفاق لديها إلى عمق أكثر من 94 مترا تحت الأرض، أي ما يعادل 31 طابقا، لتصبح بذلك أعمق محطة مترو في الصين.

وكانت محطة ” هونغتودي ” ، التي افتتحت على الخط رقم 6 بالمدينة قبل عدة سنوات، قد وصفت بأنها أعمق محطة في تشونغتشينغ، حيث وصل عمقها إلى 60 مترا تحت الأرض، وسيتم تمديدها لعمق أكبر لربطها مع الخط رقم 10، وهو خط مترو أنفاق جديد من المقرر افتتاحه بحلول نهاية العام الجاري.

وذكر تقرير لوكالة أنباء (شينخوا) الصينية أن مدينة تشونغتشينغ تعرف بأنها مدينة جبلية، وبسبب تضاريسها الجبلية كان من اللازم بناء المحطة علي هذا العمق الكبير تحت الأرض لتجنب الإضرار بمآوي الغارات الجوية القديمة وأساسات المباني في الشوارع.

ويستغرق الركاب حاليا أكثر من 3 دقائق للوصول من منصة الخط 6 إلى الشارع من خلال المصاعد، وسيصبح الوقت أطول إذا ما اختاروا استخدام سلالم المحطة التي يبلغ عدد درجاتها 354 درجة، كما سيزداد عدد المصاعد من 32 إلى 91 مصعدا في المحطة عندما تصبح للتحويل فيما بين الخطوط مستقبلا.