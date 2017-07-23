مدير شرطة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد الشهيد الصميلي - صحيفة صدى الالكترونية

مدير شرطة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد الشهيد الصميلي
نقل مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر بن سعيد القحطاني، تعازي ومواساة القيادة الرشيدة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان، لوالد وأسرة الشهيد جندي أول محمد بن طاهر إدريس صميلي أحد أفراد قوات أمن الطرق، والذي لقي مصرعه في حادث مروري أثناء تأدية عمله.
وقدم اللواء القحطاني خلال زيارته لهم في السهي، وقال اللواء القحطاني: إنني أنقل لكم تعازي القيادة الرشيدة وأمير منطفة جازان في مصابكم ومشاركتكم أحزانكم فيما أصابكم والذي هو مصابننا، سائلاً الله تعالى أن يتقبله برحمته.
من جهته، عبر والد الفقيد طاهر إدريس صميلي وأشقائه عن شكرهم وتقديرهم لمدير شرطة منطقة جازان على قيامه بتعزيتهم مثمنين هذه البادرة غير المستغربة.
استغفرالله 99[ عدد التعليقات: 563 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمه ويصبر اهله …
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15644 ] نشر منذ 60 دقيقة
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته
لن أنحني أبداً مادام الله معي[ عدد التعليقات: 319 ] نشر منذ 53 دقيقة
رحمه الله واسكنه فسيح جناته ونسأله الشهادة له ولجميع من سبقوه من ابطالنا بجميع الجبهات