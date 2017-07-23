24 قتيلا لحزب الله حتى الآن في معارك عرسال - صحيفة صدى الالكترونية

بيروت(صدى):

تتواصل اليوم الأحد، المعارك في منطقة جرود عرسال الحدودية بين لبنان وسوريا؛ ما أسفر عن مقتل 24 مسلحا تابعا لمليشيا حزب الله اللبناني، في أحدث حصيلة لضحايا الحزب.

وكانت قوات حزب الله والنظام شنا هجوم على المنطقة من الداخل السوري على 3 محاور ، أبرزها من جرد الرهوة، إضافة لمحاولات تقدم متواصلة منذ ساعات الصباح من ضهر الهوى وموقع القنزح ومرتفعات عقاب وادي الخليل و شعبة النحل وسهل الرهوة في الجرود مرفقا بتغطية من طيران النظام السوري.

وكان 5 من عناصر ميليشيات حزب الله اللبناني قتلوا، في منطقة القلمون السورية الحدودية مع لبنان، وذلك من جراء استهداف مركبة كانت تقلهم بصاروخ حراري في تلال القلمون الغربي بريف دمشق.