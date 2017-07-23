مجلس الوزراء اليمني يثني على جهود دول التحالف - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

أثنى مجلس الوزراء اليمني، على الجهود التاريخية التي تقدمها دول التحالف العربي، الذي تقوده ‏المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وباقي دول التحالف في دعم ‏الحكومة الشرعية في مواجهة الإنقلابيين.‏

وثمن المجلس في اجتماع له اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن المواقف السياسية‏، والعسكرية للتحالف العربي، والتي قال إنها تنطلق من روح العروبة والإدراك الحقيقي بوحدة ‏المصير المشترك الذي تطلب اتحاداً وتحالفاً عربيا لمواجهة التمدد الإيراني في المنطقة.‏

وأكد رئيس المجلس ،أحمد عبيد بن دغر، أن الحرب مع العدو لازالت مستمرة ، داعيًا إلى ‏تكثيف الجهود وضرورة الاصطفاف الوطني مع الجيش الوطني والتحالف العربي، وفقا لما ‏ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.‏