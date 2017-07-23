وفاة مطرب في الأوبرا المصرية قبل الحفل - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

توفي محسن فاروق أبرز مطربي الموسيقى العربية بدار الأوبراالمصرية، اليوم الأحد، عن 56 عاما قبل ساعات من تقديمه لحفل موسيقي في القاهرة.

وكان الفنان الراحل ” صوليست ” فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية التي تأسست عام 1967.

وقالت الأوبرا المصرية في بيان، إن فاروق ” أحد أبرز الأصوات المصرية، برع في أداء أغاني موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وقدم عددا ضخما من الحفلات الناجحة داخل الوطن وخارجه، ومثل مصر في مشاركات فنية بالكثير من المهرجانات الدولية المتخصصة.

ونعاه صندوق التنمية الثقافية في بيان قائلا ” كان الفقيد أحد حراس الغناء العربي، ومن حفظة التراث ” .