بالفيديو.. " سفرة عسير " في الأعراس تشعل مواقع التواصل - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. ” سفرة عسير ” في الأعراس تشعل مواقع التواصل
أثارت سفرة ضيافة بإحدى حفلات الأعراس في عسير، سخط رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار مقطع فيديو يوضح إهدار كميات ضخمة من الطعام.
وأظهر المقطع، الذي وثقه مواطن في عسير، كميات كبيرة من الطعام بعد انتهاء مراسم العرس بينما يتم جمعها لكي ترمي في القمامة.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15644 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله المستعان
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 940 ] نشر منذ 2 ساعتين
ربنا لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
همس ~[ عدد التعليقات: 181 ] نشر منذ 2 ساعتين
المفروض الناس يتعلمون ياكلون بترتيب ونظافه ~
والاكل اللي يزيد يروح للجمعيات الخيريه وللعمال ~
واللي مايكون لايق يعطونه للحيوانات ~
حرام تنكب كل هالنعم بالزباله ~
alfahd42[ عدد التعليقات: 8754 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يهديهم يارب ويحفظون النعمه