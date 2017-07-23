 بالفيديو.. " سفرة عسير " في الأعراس تشعل مواقع التواصل - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأحد 23

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. ” سفرة عسير ” في الأعراس تشعل مواقع التواصل

بالفيديو.. ” سفرة عسير ” في الأعراس تشعل مواقع التواصل

بالفيديو.. ” سفرة عسير ” في الأعراس تشعل مواقع التواصل
محمد بن طحيطح(صدى):

أثارت سفرة ضيافة بإحدى حفلات الأعراس في عسير، سخط رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار مقطع فيديو يوضح إهدار كميات ضخمة من الطعام.

وأظهر المقطع، الذي وثقه مواطن في عسير، كميات كبيرة من الطعام بعد انتهاء مراسم العرس بينما يتم جمعها لكي ترمي في القمامة.

 


الوسوم:, , ,

4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 940 ] نشر منذ 2 ساعتين

ربنا لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء منا

[ عدد التعليقات: 181 ] نشر منذ 2 ساعتين

المفروض الناس يتعلمون ياكلون بترتيب ونظافه ~

والاكل اللي يزيد يروح للجمعيات الخيريه وللعمال ~

واللي مايكون لايق يعطونه للحيوانات ~

حرام تنكب كل هالنعم بالزباله ~

[ عدد التعليقات: 8754 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يهديهم يارب ويحفظون النعمه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *