بالفيديو.. " سفرة عسير " في الأعراس تشعل مواقع التواصل - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

أثارت سفرة ضيافة بإحدى حفلات الأعراس في عسير، سخط رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار مقطع فيديو يوضح إهدار كميات ضخمة من الطعام.

وأظهر المقطع، الذي وثقه مواطن في عسير، كميات كبيرة من الطعام بعد انتهاء مراسم العرس بينما يتم جمعها لكي ترمي في القمامة.