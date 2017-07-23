غدًا.. إعلان نتيجة القبول في جامعة المؤسس - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

عقدت اللجنة العليا للقبول بجامعة الملك عبدالعزيز، ظهر اليوم الأحد، اجتماعًا برئاسة مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، وبحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالله الذيابي، وعميد القبول والتسجيل الدكتور عابد المشايخي، ووكيل العمادة للتطوير الدكتور عياد البشري، ومدير القبول إبراهيم غبان.

واطلعت اللجنة على إحصاءات الطلاب والطالبات الذين تقدموا للجامعة، والذين بلغوا ١٠٣٥٨١ طالباً وطالبة، حيث تشهد الجامعة إقبالاً كبيراً؛ لما تتمتع به من تخصصات دراسية متعددة وبرامج علمية مختلفة.

يذكر أن الجامعة دشنت منذ أربع سنوات مركزاً لاستفسارات القبول والرد الآلي لجميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور؛ للرد على جميع الاستفسارات، وتذليل أي عقبات تواجه المتقدمين والمرشحين للقبول، حيث يعمل المركز على مدار ٢٤ ساعة من خلال الاتصال الهاتفي أو وسائل التواصل الاجتماعي أو التواصل المرئي سكاي بي.