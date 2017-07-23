 أمير الكويت يستقبل أردوغان - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأحد 23

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. أمير الكويت يستقبل أردوغان

أمير الكويت يستقبل أردوغان

أمير الكويت يستقبل أردوغان
خالد الظفيري(صدى):

استقبل الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بدار سلوى، مساء الیوم، الرئیس رجب طیب أردوغان، رئیس جمهورية تركيا، وذلك بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بھا أردوغان للدول الخليجية.

وتناولت المباحثات بحسب وكالة الأنباء الكويتية استعراض العلاقات الثنائیة التي تربط دولة الكويت بالجمھورية التركیة وسبل تعزيزھا وتنمیتھا على الأصعدة كافة بما يخدم مصالح البلدين والشعبین الصديقین، كما تضمنت المباحثات بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات بالمنطقة.

وغادر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، جدة اليوم بعد زياره قصيرة للمملكة.


الوسوم:, ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 8754 ] نشر منذ 2 ساعتين

موفقين

[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 2 ساعتين

رايح للكويت لتوسط لقطر مسوي فيها يمون على ابو فهد وجاه الجواب من ملكنا واضح من زيارته للكويت لتوسط

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *