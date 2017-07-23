أمير الكويت يستقبل أردوغان - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الظفيري(صدى):

استقبل الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بدار سلوى، مساء الیوم، الرئیس رجب طیب أردوغان، رئیس جمهورية تركيا، وذلك بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بھا أردوغان للدول الخليجية.

وتناولت المباحثات بحسب وكالة الأنباء الكويتية استعراض العلاقات الثنائیة التي تربط دولة الكويت بالجمھورية التركیة وسبل تعزيزھا وتنمیتھا على الأصعدة كافة بما يخدم مصالح البلدين والشعبین الصديقین، كما تضمنت المباحثات بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات بالمنطقة.

وغادر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، جدة اليوم بعد زياره قصيرة للمملكة.