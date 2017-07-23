مطار القاهرة يستقبل جثمان مصرى توفي صعقا في قطر - صحيفة صدى الالكترونية

عبده أبوالفضل(صدى):

استقبلت قرية البضائع بمطار القاهرة، اليوم الأحد، جثمان ” أسامة عبدالحفيظ عبدالله على ” قادما من قطر والذى لقى مصرعه صعقا خلال الأسبوع الماضى، وتم تسليم الجثمان لأقاربه لدفنه بمقابر الأسرة بمحافظة الشرقية.

وقال الدكتور ” مدحت قنديل ” مدير الحجر الصحى بالمطار: وصل جثمان المتوفى البالغ من العمر 38 عاما على رحلة الخطوط الأردنية رقم 503 والقادمة من عمان وتبين من تقرير الوفاة المرافق للجثمان أنها بسبب صعق كهربائى وتم إصدار تصريح الدفن والإفراج عن الجثمان وتسليمه إلى أقاربه والذين اصطحبوه للدفن بمقابر الأسرة بقرية الموالسة بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية.