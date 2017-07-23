الأهلي يتغلب على الآنيا سبور ودياً - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

فاز فريق الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة على فريق الآنيا سبور التركي في خامس مبارياته الإعدادية بمعسكره الخارجي في زالتسبورغ بالنمسا استعداداً لانطلاق منافسات دوري جميل للمحترفين الموسم المقبل.

وسجل أهداف فريق الأهلي صالح العمري ومصطفى بصاص وتيسير الجاسم.

وشهد اللقاء عودة اللاعب تيسير الجاسم للمشاركة بعد تعافيه من الإصابة بينما شارك البرازيلي كلاوديمير دي سوزا لأول مرة منذ التحاقه بمعسكر الفريق.

وحضر اللقاء الأمير فهد بن خالد رئيس النادي الأهلي الذي وصل إلى مقر البعثة اليوم الاثنين.