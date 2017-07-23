بالفيديو ..النصر يتعادل مع العهد اللبناني في البطولة العربية - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

حسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة لقاء فريق النصر مع نظيره العهد اللبناني في افتتاح مشوار الفريقين بالبطولة العربية للأندية المقامة في مصر.

وسجل يحيى الشهري هدف فريق النصر في الشوط الأول من عمر المباراة قبل أن ينجح العهد في تعديل النتيجة في الشوط الثاني.

ويلتقي النصر في الجولة الثانية يوم الأربعاء المقبل مع فريق الفتح الرباطي قبل أن يختتم مبارياته في المجموعة بلقاء الزمالك السبت المقبل.