بالفيديو.. الشاعر خلف المشعان يكشف ما قاله له ولي العهد - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قال الشاعر خلف المشعان العنزي خلال كلمة ألقاها في إحدى المناسبات: إنه مهما قال في ولي العهد الأمير محمد بن سلمان فإنه مقصر في حقه.

وأكد العنزي، أنه لم يمنحه الجنسية فقط، حيث استعادها له وأعطاها لأبنائه، وإنما منحه ما هو أكبر من ذلك.

وتابع العنزي: أعطاني ما هو أكبر من الجنسية، قال خلف المشعان ما هو ولد للوطن، ولكن ولد لسلمان بن عبدالعزيز ” ، لتحظى كلمته بالتصفيق، قبل أن يلقي قصيدة بهذه المناسبة.