 خادم الحرمين يقلد رئيس الحرس الملكي رتبته الجديدة - صحيفة صدى الالكترونية

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خادم الحرمين يقلد رئيس الحرس الملكي رتبته الجديدة

خادم الحرمين يقلد رئيس الحرس الملكي رتبته الجديدة
واس(صدى):

قلد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، في قصر السلام بجدة اليوم، معالي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري، رتبته الجديدة، عقب صدور أمره – رعاه الله – بترقيته لرتبة فريق أول، وتعيينه رئيساً للحرس الملكي.

وهنأ خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – معاليه متمنياً له التوفيق في مهام عمله.

من جهته، رفع معالي الفريق أول ركن سهيل المطيري، الشكر لخادم الحرمين الشريفين – أيده الله – على هذه الثقة الملكية الغالية، سائلا الله أن يعينه على أداء المهام الموكلة له، وأن يكون عند حسن ظن خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله – .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 8737 ] نشر منذ 37 دقيقة

الله يحفظ ابو فهد ويستاهل ابو صقر

[ عدد التعليقات: 30252 ] نشر منذ 29 دقيقة

يستاهل , وربنا يعينه على اداء عمله , كفو ,,

,, حفظ الله ملكنا خادم البيتين الشريفين من كل سوء ,, آمين ,,

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