" الثقافة والإعلام " تبدأ خطة لتطوير الإذاعة والتلفزيون - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

بدأت وزارة الثقافة والإعلام، اليوم الأحد، في تنفيذ خطة تستهدف تطوير الإذاعة والتليفزيون، عبر لجنة للارتقاء بالإعلام يرأسها الوزير الدكتور عواد بن صالح العواد.

وقال الناطق الإعلامي للوزارة، هاني الغفيلي، إن عملية تطوير التليفزيون والإذاعة تتم بالتعاون مع شركات إعلامية محلية وعالمية، مؤكدًا أن ‏اللجنة ستعمل على إعادة صناعة المحتوى، وتطوير المنشآت، وتدريب وتأهيل الكوادر، واستقطاب الكفاءات السعودية.