 ولي العهد يجتمع مع الممثل الخاص لمهام الدعم لعمل بريطانيا مع المملكة في تنفيذ رؤية 2030 - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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ولي العهد يجتمع مع الممثل الخاص لمهام الدعم لعمل بريطانيا مع المملكة في تنفيذ رؤية 2030

ولي العهد يجتمع مع الممثل الخاص لمهام الدعم لعمل بريطانيا مع المملكة في تنفيذ رؤية 2030
واس(صدى):

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في جدة اليوم، مع الممثل الخاص لمهام الدعم لعمل بريطانيا مع المملكة في تنفيذ رؤية 2030 كين كوستا.

وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من البرامج السعودية البريطانية المتعلقة برؤية المملكة العربية السعودية 2030 ، وتنسيق آليات تنفيذها .

حضر الاجتماع، معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، ومعالي رئيس السوق المالية بلندن خافيير روليه ، وسفير بريطانيا لدى المملكة سايمون كوليس.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 8738 ] نشر منذ 26 دقيقة

موفق

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