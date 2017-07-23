اللواء الجباري يستمع لشرح تفصيلي عن سيارة الإسعاف الجديدة في الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

اطلع قائد قوات أمن المنشآت اللواء سعد بن حسن الجباري، على سيارة الإسعاف الجديدة الخاصة بأعمال الخدمات الطبية بالقوات، وحضر التدشين يرافقه المساعد للشؤون الإدارية اللواء منصور بن عبد الله الشدي.

واستمع اللواء ” الجباري ” إلى شرح مفصل عن تجهيزات سيارة الإسعاف وما تحتويه من معدات وأجهزة طبية تساعد بعد توفيق الله في إنقاذ المصابين وتقديم الخدمات الطبية لهم قبل وصولهم للمستشفيات.

وتحتوي مقصورة الإسعاف على أرضية مضادة للماء ومقاومة للرطوبة والحريق وكذلك إلى عدد من أحدث الأجهزة الطبية التي غالبًا ما تستخدم في هذا النوع من السيارات.