تداول خطاب سري لحسن نصر الله يدعو نتنياهو لسحق الفلسطينيين وهدم الأقصى - صحيفة صدى الالكترونية

تداول خطاب سري لحسن نصر الله يدعو نتنياهو لسحق الفلسطينيين وهدم الأقصى
انتشر مؤخرًا على نطاق واسع فى مواقع التواصل الاجتماعي خطاب منسوب إلى حسن نصر الله باعتباره أمين عام حزب الله اللبناني، موجهًا إلى رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو، يدعوه فيه إلى سحق الفلسطنيين وهدم المسجد الأقصى.
ورغم أن حديثًا يدور همسًا عن علاقة ما تربط حزب الله بإسرائيل إلا أن خبراء مهتمين بملف هذة العلاقة لم يبدوا حماسًا لصحة الخطاب لكنهم في نفس الوقت يشيرون إلى أنه لم يصدر حتى الآن تكذيب من أى من الطرفين (حزب الله وإسرائيل ) للخطاب المسرب وفيما يلى نص الخطاب :
عزيزي السيد/ بنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة إسرائيل
إننا في حزب الله المقاومة الإسلامية نشد على أياديكم ونتمنى لكم دوام التوفيق والازدهار لدولة إسرائيل التي أثبتت دوما أنها ثابتة في وجه العاواصف والتخريب.
لقد أثبت التاريخ دوما أن عدونا واحد ألا وهو المخربين السنة من أتباع أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة عليهم لعنة الله، الذين قتلوا الحسين الشهيد عليه السلام واستحلوا دماء آل البيت الطاهرين عليهم السلام.
ومن هذا المنطلق فإننا ندعوكم للتصدي بلا رحمة لانتفاضة هؤلاء الإرهابيين السنة أتباع أبي بكر وعمر الذين يريدون التخريب في أورشليم القدس عاصمة إسرائيل.
سيدي رئيس الوزراء
اضربوا وبكل قوة على أيدي هؤلاء المخربين ولو أدى الأمر إلى هدم مسجدهم المسمى بالأقصى وقيام هيكل سليمان العظيم رمز مجد إسرائيل الدائم والأزلي.
ولا تأخذكم شفقة بمسجدهم فإنه ليس في الإسلام إلا الحسينيات لبكاء الحسين عليه السلام.
ونريد أن نبشركم –سيدي رئيس الوزراء- بأننا سنقوم بعملية مماثلة لتلك التي ستقومون بها في أورشليم القدس، على الحدود السورية اللبنانية في القلمون وعرسال للقضاء على أتباع أبي بكر وعمر الكفار الجاحدين .
إنه قد آن الأوان لقيام دولتكم من النيل إلى الفرات وقيام دولتنا الشعبية على أرض جزيرة العرب ورفع رابات الحسين على الكعبة.
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 938 ] نشر منذ 1 ساعة
ماهي غريبة علية لعنه الله
فهم اشد عداء للمسلمين
من اليهود
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30252 ] نشر منذ 1 ساعة
حصحص الحق وبانت الخفايا ,,
,, لعنكم الله يامطايا اليهود ,,
,, نحن نعرف هذا وقلنا ولازلنا نقول بأن اعداء الإسلام ، هم طواغيت إيران وأتباعهم من اغبياء العرب ، ولكن الكثير الكثير يعارضوننا ويكذبوننا ويقولون هؤلاء إخوة لنا ،، لا والله ليسوا لنا بإخوه بل أعداء الله ورسوله ( عليه الصلاة والسلام ) ، ولا يكنون لنا إلا الموت الزؤام ,،،
,, ولعل هذا التسريب يبين لمن يشايع الشيعه، موالاتهم لليهود ، ويثبت مدى كرههم للإسلام والدليل تحريضهم لليهود على هدم أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ,,
,, اللهم بين عوارهم واكشف ستارهم واخذلهم يارب في كل محفل واجعل الدائرة عليهم ,, آمين ,,
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 1740 ] نشر منذ 40 دقيقة
لن نستغرب ابدا , فمدعي المقاومة والممانعة هو اعدى اعداء الامة وذنب للفرس المجوس فاسرائيل على بعد خطوات منه فماذا فعل لا شيىء , فصواريخه واسلحته التي غثنا بها على مدى سنوات لا تعمل الا في اتجاه واحد وهو ارض العرب وخاصة اهل السنة وان اطلق بعضها فهي للتمويه ولا تسقط الا في الخلاءلمجرد رفع العتب ,الحقيقة المره انه هو وايران واسرائيل ينامون في سرير واحد والمحصلة النهائية لكل مايقومون به هو لخدمة اهداف الفرس المجوس واليهود وان الكيان الصهيوني اسعد الناس به وبامثاله فمن اين لهم بمن يدمر المدن والقرى ويفكك الجيوش العربية ويشغلها في حروب عبثية مجانا وبلا مقابل من اجل فكرة غبية ومذهب قمىء ما انزل الله به من سلطان .
alfahd42[ عدد التعليقات: 8739 ] نشر منذ 36 دقيقة
حسبي الله عليهم جميعا
alfahd42[ عدد التعليقات: 8739 ] نشر منذ 36 دقيقة
اجل من اجل فلثطين وفي الاخير اسحقوهم
alfahd42[ عدد التعليقات: 8739 ] نشر منذ 35 دقيقة
والله من سمعتك تقول فلثطين وانا عارف انك من جنبها
alfahd42[ عدد التعليقات: 8739 ] نشر منذ 35 دقيقة
……….
alfahd42[ عدد التعليقات: 8739 ] نشر منذ 35 دقيقة
فلثطين
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3799 ] نشر منذ 13 دقيقة
لعنة الله عليهم الاثنين
alfahd42[ عدد التعليقات: 8739 ] نشر منذ 10 دقائق
امين